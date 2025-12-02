Cura degli animali e protezione delle persone.

Il legame degli esseri umani con i propri animali domestici, l’interconnessione tra violenza interpersonale e violenza sugli animali.

Di tutto questo si parlerà a Dolianova durante la seconda edizione di “Alleanza Fedele”. All’evento, organizzato dall’associazione “Cuccia sicura Odv” con il patrocinio del Comune, parteciperanno psicologi, istruttori cinofili, veterinari e i vertici del Comando della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla che illustreranno ai cittadini il quadro normativo in materia di tutela animale.

Si parlerà inoltre di comportamenti devianti e dei loro risvolti sociali con particolare attenzione al fenomeno dell’Animal Hoarding (disturbo e accumulo di animali).

L’appuntamento è per il 13 dicembre, alle 15.00, nell’aula consiliare di Piazza Amendola. La partecipazione è gratuita. Per la prenotazione dei posti a sedere si può scrivere a cucciasicura@gmail.com o inviare un messaggio al numero 393713826953.

