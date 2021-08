Esami di laboratori per stabilire la causa di morte di Claudio Carboni, il 53enne disoccupato di Villasimius trovato morto nel vico Ariosto all'interno di un appartamento ieri sera. Lo ha deciso il medico legale Roberto Demontis per far luce sulla vicenda.

Sul posto durante il sopralluogo andato avanti per diverse ore della notte, i carabinieri di Villasimius e del Nucleo operativo della Compagnia di San Vito, che agiscono al comando del capitano Massimo Meloni, non hanno trovato tracce di violenza. Una morte naturale, una morte in solitudine dell'uomo? È possibile, anche se il caso è tutt'altro che chiuso.

La vittima (L'Unione Sarda)

In giornata i militari hanno interrogato diverse persone, compresi i vicini della via Ariosto. Pare che il 53enne sia stato notato tre giorni fa. Come a dire che la morte potrebbe risalire a martedì scorso. La salma si trova ancora all'obitorio del cimitero di Quartu: saranno il medico legale Demontis e i suoi collaboratori a fare i necessari prelievi per poi stabilire la causa del decesso.

