Oggi, sabato 4 gennaio, alle 19, verranno premiati i vincitori della divertente rassegna “Trova il presepe” che si è tenuta in occasione delle feste natalizie a Gesico. Nei giorni scorsi i soci dell’associazione Pro loco del presidente Carlo Carta hanno nascosto, sulle pendici del Monte San Mauro, un presepe invitando in particolare bambini e ragazzi (da 0 a 14 anni) a trovarlo.

La prima a risolvere il mistero è stata Federica Sanna, che verrà premiata con un buono per una pizzata per quattro persone; secondi classificati Christian Carta e Leonardo Accalai (per loro un buono per una pizzata per tre), terza classificata Maura Carta (vincitrice di un buono per una pizzata per due).

La premiazione della rassegna conclude di fatto il ricco programma di appuntamenti festivi che si è tenuto nel piccolo centro della Trexenta. È in programma stasera alle 18, nella chiesa parrocchiale Santa Giusta Vergine e Madre, il concerto del Coro di voci bianche e giovani cantori del Conservatorio di Cagliari diretto dal maestro Francesco Marceddu. Organizza il Comune, la Pro loco e la Parrocchia di Gesico.

