Trecentomila euro di danni. Il giorno dopo la terribile tromba d’aria che per oltre quaranta interminabili minuti si è abbattuta su Senorbì è tempo di bilanci per la Cantina Trexenta, con la direzione della cooperativa sociale di viticoltori costretta a rimboccarsi le maniche per correre al più presto ai ripari. C’è un’attività da mandare avanti, non una cosa proprio semplice dopo quello che è accaduto.

Diversi serbatoi da 3000 ettolitri sono seriamente danneggiati e risultano instabili, danni anche in un miscelatore e sul tetto fotovoltaico. Pioggia, vento e grandine si sono abbattuti sulla copertura del capannone da 800 metri quadri di via Piemonte, dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e scongiurare ulteriori conseguenze.

«Stiamo lavorando per determinare il rilancio di questa importante società, quanto accaduto non ci agevola ma di sicuro non interromperà il nostro progetto», dice il direttore della Cantina Trexenta, Renzo Secci.

