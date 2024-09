Il ricavato del terzo memorial Valentino Melis, il raduno delle Vespe e delle Fiat 500 tenuto in Trexenta, è stato devoluto interamente in beneficenza a sostegno dei malati oncologici e a favore della ricerca scientifica. L’iniziativa dedicata al giovane imprenditore di Selegas, caratterizzata da una straordinaria partecipazione della cittadinanza e dei paesi vicini, è stata promossa dalla famiglia Melis in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Selegas. Sono stati raccolti circa 7.500 euro, suddivisi in parti uguali e destinati alle associazioni “Il Giardino di Lu” e “Salute Donna e Salute Uomo”. Il tour ha animato le strade dei centri della zona, dopo la sosta e l’aperitivo nel nuraghe Piscu di Suelli, i partecipanti hanno fatto ritorno a Selegas per il pranzo all’ombra dei gazebo con malloreddus alla campidanese e carne alla griglia. A seguire intrattenimento musicale sino a tarda sera.

“Salute Donna e Salute Uomo” è un’associazione nazionale con esperienza ultraventennale nella lotta ai tumori e da circa cinque anni è presente una sezione in Sardegna. Si occupa di sostegno dei malati e dei familiari, formazione socio-sanitaria, educazione motoria, educazione alimentare, consulenza legale, attività di consulenza e supporto psicologico ai pazienti.

L’associazione “Il Giardino di Lu” è stata fondata nel 2016 da Maria Fois Maglione in memoria di sua figlia Luena, strappata via dalla vita dal tumore ovarico all’età di 37 anni. In poco tempo la donna ha trasformato un percorso personale in una grande sfida coinvolgendo una comunità in continua crescita di volontari e donatori che, catturati dal suo pensiero e dalla bellezza del Giardino, condividono e sostengono il suo scopo.

Il memorial Valentino Melis è un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati delle Fiat 500 e delle derivate di interesse storico e delle Vespa Piaggio. Per un’intera giornata il piccolo centro della Trexenta ha coinvolto tantissimi appassionati di motori, in particolare dei veicoli che hanno fatto la storia delle due e quattro ruote in Italia.

