L’amico che perde il controllo dello scooter, lo schianto contro il guard rail, un impatto violentissimo che non gli lascia scampo.

È morto così, ad appena 17 anni Jacopo Barbarossa, al civico 266 di via Leonardo Da Vinci, sulla provinciale 17 all’ingresso di Quartu.

Il giovane si trovava in moto assieme a un amico, quando quest’ultimo, per cause ancora non chiarite, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro il guard rail. Niente da fare per Jacopo, il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto ed è morto sul colpo. Il conducente dello scooter, coetaneo della vittima, se l’è cavata con qualche ferita ed è stato portato al Policlinico di Monserrato, le sue condizioni non sono gravi. I due viaggiavano in direzione Capitana, forse per raggiungere altri amici.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118, la Polizia Stradale e i carabinieri. Nell’incidente, avvenuto poco prima delle 19 nella zona di Flumini di Quartu, non sono coinvolti altri veicoli.

Strazianti le scene sul luogo della tragedia, con gli amici in lacrime che vegliano il corpo senza vita del 17enne ricoperto da un telo bianco.

La salma di Jacopo Barbarossa è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Quartu, a disposizione della famiglia.

(Unioneonline)

