Incidente mortale in via Leonardo Da Vinci, sulla provinciale 17 all’ingresso di Quartu.

A perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni, Jacopo Barbarossa: si trovava in scooter assieme a un amico quando quest’ultimo, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro il guardrail.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane passeggero, è morto sul colpo. L’altro ragazzo che era alla guida del mezzo avrebbe riportato solo qualche contusione, a quanto si apprende. Nell’incidente, avvenuto poco prima delle 19 nella zona di Flumini di Quartu, non sono coinvolti altri veicoli.

Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale di Cagliari.

Strazianti le scene sul luogo della tragedia, con gli amici in lacrime che vegliano il corpo della vittima ricoperto da un telo bianco.

