Tre auto in fiamme dopo mezzogiorno nel parcheggio esterno di un’officina meccanica in località Pirastru a Quartu.

Immediato l'intervento della squadra "2A" dei Vigili del fuoco che ha operato un'APS e un'autobotte con sette uomini: le fiamme sono state spente e l'area messa in sicurezza.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Indagano anche i carabinieri di Quartu.







