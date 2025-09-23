Grande la commozione a Quartu fra quanti lo hanno conosciuto come uomo e come veterinario. La vittima dell'incidente stradale della scorsa notte a Quartu si chiamava Enayat Besharati e aveva 80 anni. Aveva il suo studio al numero 20 della via Bach a Quartu.

Ieri notte stava rientrando a casa: giunto in via Salieri ha iniziato ad attraversare la strada quando è stato travolto e ucciso da una Citroen condotta da una ragazza di 28 anni di Cagliari.

Subito soccorso, è stato accompagnato in ambulanza al Brotzu dove è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. La ragazza è stata denunciata per omicidio colposo col rapporto già inviato alla Procura della Repubblica di Cagliari dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge.

