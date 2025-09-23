Tragico incidente mortale nella notte a Quartu Sant’Elena.

Attorno alle 23:30 un uomo, residente nel Cagliaritano, è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Salieri, all’altezza dell’intersezione con via Strauss.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118 e il trasporto d’urgenza in ospedale al Brotzu di Cagliari, dove l’uomo è però morto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

La vittima, 80 anni, è un cittadino di origine iraniana. Alla guida dell’auto una 28enne di Cagliari, denunciata a piede libero per il reato di omicidio stradale. La patente e i documenti di circolazione della giovane sono risultati in regola.

I carabinieri procedono con ulteriori accertamenti.

