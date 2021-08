Stava rientrando dal lavoro il 59enne di San Vito vittima stanotte di un incidente stradale a Castiadas. Sandro Casula, questo il nome della vittima, sposato con figli, faceva l'aiuto cuoco in un complesso turistico di Villasimius.

Finito il suo torno è salito a bordo della su auto Kangoo: stava raggiungendo la nuova Orientale sarda attraverso la strada provinciale 19 quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, volato fuori strada e finito contro un grosso albero. L'urto è stato violento quanto fatale.

A lanciare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio con l'arrivo di una ambulanza del 118, dei carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito e i Vigili del fuoco sempre della sede di San Vito. Purtroppo ogni intervento è stato inutile.

L'uomo potrebbe essere stato tradito da un malore, o da un colpo di sonno. Sulla strada, nessun segna di frenata.

La notizia si è rapidamente diffusa stamattina a San Vito (dove la vittima risiedeva) suscitando grande cordoglio.

Sandro Casula, grande lavoratore, era un uomo conosciuto e stimato. Per anni ha anche gestito una macelleria in paese.

