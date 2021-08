Tragico incidente nella notte sulla sp 19 a Castiadas, in località San Pietro, dove ha perso la vita un 59enne di San Vito finito fuori strada con la sua auto.

La vittima è Sandro Casula, cuoco, che ha perso il controllo della sua Renault Kangoo andando a sbattere contro un albero.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118, dopo l’allarme lanciato attorno alla mezzanotte da alcuni automobilisti in transito: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento dai Carabinieri della Compagnia di San Vito, intervenuti per i rilievi: la causa potrebbe essere un malore dovuto ad arresto cardiocircolatorio precedente all’impatto.

Il veicolo, molto danneggiato, è stato sequestrato, recuperato e depositato in una ditta specializzata nel soccorso stradale. La salma è stata restituita ai familiari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata