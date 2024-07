Da ieri notte il cancello che impediva ai bagnanti di raggiungere la spiaggia di Torre Salinas attraverso l'hotel omonimo è stato aperto.

Sembra quindi concluso il braccio di ferro fra il Comune di Muravera e la Turieco srl, la società che gestisce la struttura turistica.

Nei giorni scorsi il Comune aveva emesso un'ordinanza che intimava alla società di rimuovere entro due giorni i cancelli che impediscono l'accesso al mare dei pedoni.

«La chiusura dell'accesso pedonale – si legge nell'ordinanza - oltre a configurare i presupposti per la contestazione di un reato edilizio, costituisce un impedimento al libero accesso pubblico al tratto di spiaggia utilizzato da sempre pacificamente dai frequentatori del tratto di litorale in località Torre Salinas».

La concessione edilizia del 2014 prevedeva espressamente la garanzia di accesso al mare. L’ordinanza evidenziava la necessità di «intervenire a tutela di un pubblico interesse generale», richiedendo un'azione immediata per ripristinare il libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, antincendio e di protezione civile verso la spiaggia. Ora la riapertura.

