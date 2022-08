Trecento firme raccolte per il riconoscimento di Torre delle Stelle come frazione. La richiesta sarà girata al Comune di Maracalagonis a conclusione della raccolta che continuerà domani e domenica in via Dei Pesci, 72 a Torre delle Stelle dalle 10 alle 12.

"Non vogliamo sovrapporci al Comune – dice Franco Iurato, presidente della Nuova associazione Torre delle Stelle che ha proposto questa raccolta – Vogliamo solo poterci confrontare, discutere, cercare soluzioni, assieme al Comune. Torre delle Stelle ha bisogno ancora di tanto: il completamento della sistemazione delle strade, la Guardia medica turistica, di un servizio di raccolta dei rifiuti più efficiente, di una maggior cura dell'abitato. Di questo e di altro – chiude Iurato – vogliamo discutere col Comune stando all'interno delle Istituzioni. Abbiamo già chiesto un Consiglio comunale a Torre per la fine di agosto per un primo confronto con chi oggi ci amministra”.

© Riproduzione riservata