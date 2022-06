Il Comune di Maracalagonis ha affidato in concessione a privati la gestione delle aree e delle strutture comunali del parco di Torre delle Stelle. Il tutto è stato fatto con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'affidamento è andato alla società "Acquarium group srl" di Cagliari. Il sindaco Francesca Fadda parla di “un passo importante verso la valorizzazione dello storico parco. Un provvedimento atteso da tempo destinato a valorizzare l'intera area ai fini turistici e non solo”.

“Forse questa è la volta buona che i Torrestellini - dice Aldo Gorini, uno dei residenti storici di Torre delle Stelle - e i loro figli e nipoti si riaproprieranno del Parco giochi: tutti noi e gli ospiti che stanno tornando a Torre per le vacanze, e non solo, riavremo manifestazioni, spettacoli teatrali e sportivi. E nuovi giochi per bambini, oltre che il chiosco. Un bel ritorno al passato quando Torre delle Stelle era davvero al centro del turismo sull'intera fascia sud orientale della Sardegna.

© Riproduzione riservata