Il carnevale torna in grande stile a Quartu Sant’Elena dopo i tre anni di assenza a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Il programma comprende sfilate e animazioni in tutta la città fino al 25 febbraio.

Si parte giovedì 16 con "Is Tiaulus de Domus de Luna", la sfilata per i ragazzi di tutte le età organizzata da Fondazione Domus de Luna, Cooperativa ExMe ed Affini e Cooperativa Casa delle Stelle con il contributo dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune. Il percorso si snoderà fra Piazza Sacro Cuore, Via Negri, Via Settembrini, Via Beccaria, Via Niccolo Tommaseo, Via Manara, Via Montenegro Via XX Settembre, Piazza Dessì, via Martini, Piazza XXVIII Aprile, Via Eligio Porcu, Parco Matteotti (ex Convento Cappuccini).

All'arrivo saranno distribuite zeppole per tutti.

Il 21 febbraio, martedì grasso, entra nel vivo il “Carnevale Quartese” proposto dalla locale Pro Loco, in collaborazione col Teatro Circo Maccus e con il patrocinio dell'Amministrazione. Dalle 17 alle 20 ci sarà una parata lungo la Via Colombo con giocolieri, trampolieri e sputafuoco. Gran finale nella piazza Santa Maria di Cepola con le maschere della commedia dell'arte di Virginia Viviano. A seguire animazione con giochi da fiera per bambini.

Sabato 25 febbraio alle 15:30 il raduno di gruppi, carri e maschere in via Cecoslovacchia; partenza della sfilata alla 16.30 verso Via Polonia - Via Fiume - Via L. Merello - Via Sicilia - Via A. Diaz - Via Marconi - Via Eligio Porcu - Piazza XXVIII Aprile.

Partecipano: Carro Disco Music 70/80; Associazione Tuvumannu Ratantina Casteddaia; Associazione Sant'Andrea Gonnesa maschera "Sa Gattu"; Martis de agoa di Maracalagonis; Sbandieratori Quartiere Fontana Iglesias; I Bois de Scalepranu; Oratorio Parrocchia Sant'Antonio; Scuola Primaria e dell'infanzia Via Cimabue; Scuola Media Via Tiziano.

Alle 18 in Piazza XXVIII Aprile zeppolata offerta dall'Associazione Pro Loco. DJSet e Discomusic con i DJ Simonluca e NicoM.

