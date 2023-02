Un corso di marketing turistico destinato agli operatori di Teulada. Il Comune ha organizzato due appuntamenti formativi che puntano da dare agli operatori turistici del paese tutti gli strumenti necessari per essere ancora più competitivi sul mercato.

Durante gli incontri si parlerà di strategie, tecniche e strumenti efficaci per stimolare le aziende a porsi nuovi obiettivi e migliorare la presenza aziendale nel settore turistico. Il corso si terrà nella Casa baronale, in piazza Parrocchia, il 22 febbraio e il 1° marzo, dalle 16 alle 19.

Possono iscriversi al corso gli addetti ai lavori delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, di ristoranti, bar e di qualsiasi azienda che lavora nel settore turistico.

Per il sindaco, Daniele Serra, il corso rappresenta un’opportunità per chiunque lavori a contatto con i turisti: «L'amministrazione comunale ritiene strategico sostenere e incentivare l'iniziativa privata nel turismo. In questo caso mette a disposizione gratuitamente per gli operatori turistici un percorso formativo di marketing e di social media marketing, con tutti gli strumenti per raggiungere una comunicazione efficace in grado di aiutarli a far conoscere la propria attività e il territorio, e attrarre sempre più visitatori e turisti. Fare rete e proporsi all'estero in maniera adeguata è imprescindibile».

© Riproduzione riservata