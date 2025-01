Niente più sbarchi in due spiagge su tre. Stop al lancio di bombe d’aereo. Le grandi manovre di uomini e mezzi sulla sabbia saranno evitate. E si creerà una fascia di rispetto intorno alle zone umide. I tecnici incaricati dal comando dell’Esercito in Sardegna le chiamano “misure di mitigazione”: sono gli accorgimenti proposti all’assessorato regionale all’Ambiente per poter continuare le esercitazioni all’interno del poligono di Capo Teulada. Meglio, per poter continuare a sparare (di tutto) in un’area militare che, per la gran parte, è anche tutelata sotto il profilo ambientale.

Un paradosso, che al ministero della Difesa vogliono superare con l’ottenimento della Vinca: la valutazione di incidenza (appunto) ambientale. Il poligono esiste dal 1956, ma questa è al prima volta che l’Esercito avvia una procedura del genere.

Quelle 233 pagine di analisi e schede tecniche depositate il 21 gennaio negli uffici di via Roma, a Cagliari, sono un’ammissione implicita: per effettuare le esercitazioni da gennaio a maggio e da settembre e dicembre (festivi esclusi) è necessario valutare l’impatto di carri armati, bombe, missili e proiettili sugli equilibri dei siti di interesse comunitario “Isola Rossa e Capo Teulada” e “Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino”, istituiti nel 1995, che per centinaia di ettari insistono all’interno della zona militare. Lo prevede la legge, un decreto del presidente della Repubblica che risale al 1997. Ma finora, semplicemente, la norma non era stata rispettata.

A sollevare il problema era stato il Gruppo di intervento giuridico, che nel 2023 aveva presentato un ricorso al Tar per far dichiarare illegittimo il via libera al calendario delle esercitazioni in assenza di Vinca. I giudici amministrativi avevano preso tempo e non hanno ancora deciso. Ora la Difesa prova a correre ai ripari.

Tutti i dettagli nell’articolo di Enrico Fresu su L’Unione Sarda in edicola e sull’app in versione digitale.

© Riproduzione riservata