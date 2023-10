Guarirà in dieci giorni l'uomo ferito a colpi di roncola in via Battisti a Donori.

Gabriele Basciu, 52 anni, è finito in ospedale dove gli operatori sanitari gli hanno riscontrato ferite da taglio al capo, per fortuna superficiali. Sotto accusa è finito l'operaio Michele Carboni, incensurato. Nelle prossime ore sarà interrogato dal magistrato al quale nella mattinata il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova, ha girato un dettagliato rapporto sulla vicenda. Per il momento resta l'accusa di tentato omicidio.

L'episodio sarebbe legato a incomprensioni di vicinato che col tempo hanno portato a dissidi e ieri sera al fatto di sangue. Secondo i primi accertamenti Michele Carboni si sarebbe armato della roncola fermandosi in strada: un episodio comunque in fase di ricostruzione anche attraverso la raccolta di testimonianze. Gabriele Basciu è stato raggiunto al capo e alla schiena.

L'aggressore si è dileguato subito dopo. Immediato l'arrivo dei carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile di Dolianova: l'uomo è stato rintracciato a casa ancora in possesso dell'arma utilizzata. Con la roncola, gli inquirenti hanno sequestrato quattro fucili da caccia e una pistola calibro 7,65 con relativo munizionamento, tutti regolarmente detenuti. Il ferito è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato ricoverato per accertamenti e cure. La prognosi come detto è di dieci giorni.

Su disposizione della procura della Repubblica l'arrestato è stato tradotto dai carabinieri al carcere di Uta dove nei prossimi giorni sarà interrogato dal Gip alla presenza del Pubblico ministero. Nell'occasione, l'indagato potrà raccontare la sua versione e quindi la sua verità sull'accaduto. Presto sarà sentito dai carabinieri anche il ferito.

© Riproduzione riservata