Terribile aggressione a Donori, dove un operaio 42enne del luogo è stato arrestato nella notte dai carabinieri per tentato omicidio.

L’uomo attorno alle 20, in via Cesare Battisti, ha aggredito con la roncola un vicino di casa 55enne, disoccupato e noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende giudiziarie. L'uomo è stato colpito con fendenti alla testa e alla schiena, ed è rimasto gravemente ferito. L'aggressore si è invece rapidamente dileguato.

I carabinieri, allertati da alcuni testimoni oculari, sono intervenuti prontamente rintracciando l'uomo nella propria abitazione ancora in possesso dell'arma utilizzata, subito sottoposta a sequestro.

Sequestrati anche quattro fucili da caccia e una pistola calibro 7,65 con relative munizioni, tutti regolarmente detenuti.

Il ferito è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è tuttora ricoverato per accertamenti e cure, ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

Su disposizione della procura della Repubblica l'arrestato è stato portato in carcere a Uta.

Alla base dell’aggressione pare ci siano dei dissidi di vicinato.

(Unioneonline/v.l.)

