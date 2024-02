Hanno cercato di entrare nel locale spaccando il vetro con le pietre, ma l'incursione non è riuscita. È successo alle 3,30 in piazza Santa Maria a Quartu, dove a essere preso di mira è stato il Cafè Longe Bar Sa Prazza.

Ancora una volta nella zona, al confine con viale Colombo, i balordi hanno lasciato il segno. Prima hanno cercato di spaccare il vetro con una pietra poi, non riuscendoci, hanno portato via una delle grosse mattonelle che reggono gli ombrelloni del vicino locale Locanda Caddeo, «ma non ci sono riusciti nemmeno con quella» spiega la titolare di Sa Prazza, Giorgia Trincas, «i nostri sono vetri antisfondamento e antiproiettile ed è quasi impossibile spaccarli. Resta il fatto che adesso dovremo sostituirlo e la spesa sarà ingente e che dovremo di nuovo pagare una sicurezza notturna».

Le immagini della tentata incursione sono tutte nei fotogrammi delle videocamere di Sa Prazza e dei locali vicini. Si vede un giovane coperto da una sciarpa che scaglia la pietra contro il vetro «e due che gli facevano da palo» dice ancora la titolare, «non abbiamo dubbi che uno fosse una donna». Le immagini «le abbiamo portate alla polizia, ma la questione purtroppo è sempre la stessa: non possono essere utilizzate per arrestare i colpevoli perché questi devono essere colti in flagranza di reato. In pratica ci sentiamo sempre più soli e indifesi contro questa gente».

