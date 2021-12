Tre persone multate ad Arbus perché a bordo del pullman senza Green pass, obbligatorio (almeno quello “base”, ossia con tampone negativo) sui mezzi pubblici a partire dal 6 dicembre.

I controlli sono stati fatti ieri sera dai Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Gonnosfanadiga e del NORM della Compagnia di Villacidro.

La segnalazione era partita dall'azienda regionale trasporti ARST per alcuni danneggiamenti a bordo dei mezzi del trasporto pubblico nella tratta Guspini-Arbus-Gonnosfanadiga/Villacidro-Macchiareddu. I carabinieri hanno dunque proceduto in via Costituzione al controllo degli occupanti dell'autobus che viaggiava su una di queste tratte.

Sono state identificate 34 persone, a tre delle quali appunto elevate sanzioni amministrative perché sul bus senza certificato.

