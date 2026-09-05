Nuovo intervento di disinfestazione contro le blatte a Sinnai, programmato per il 7 settembre. Saranno interessate le vie Farina, della Libertà, di Vittorio , Einstein, Monte Genis e Spano. L’intervento è previsto con inizio alle ore 7,30.

Nell'occasione, come dice l'ordinanza in merito, dovranno essere allontanati, dalle adiacenze della strada, biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi.

Gli infissi dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. È vietato il transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e per 30 minuti successivi.

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