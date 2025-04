Blue Sardinia torna in Trexenta anche quest'anno, proseguendo il suo impegno per la salute e il benessere psicofisico con un nuovo appuntamento in programma a Suelli nell’ambito del Progetto Eat Sardegna.

Un’opportunità unica per prendersi cura della propria salute e prevenire i rischi legati a una vita frenetica: questo è ciò che offre la “Giornata della Salute” che si terrà martedì 15 aprile, dalle 9 alle 13, in via Selegas 33. Durante la mattinata un infermiere, un nutrizionista e uno psicologo saranno disponibili per offrirvi gratuitamente servizi essenziali per monitorare e migliorare il benessere delle persone che avranno aderito all'iniziativa: misurazione della glicemia, controllo del peso, controllo della pressione e consulenza nutrizionale personalizzata.

La giornata, organizzata dall’associazione “Blue Sardinia” in collaborazione con l’associazione “Insieme: Ieri, oggi, domani - Per Elena” di Suelli, ha tra gli obiettivi quelli di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e fornire un supporto concreto per il benessere psicofisico. Per informazioni e prenotazioni: 345.7102868, 377.4087201, bluesardiniaformazione@gmail.com.

