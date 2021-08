Inizieranno entro il mese di settembre i lavori per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle scuole e della caserma di Suelli. L’amministrazione comunale ha ottenuto dal ministero dello sviluppo economico 100mila destinati agli investimenti per le opere pubbliche. La Giunta municipale, incassato il finanziamento, ha approvato la delibera che prevede la realizzazione di una serie di interventi finalizzati all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile attraverso la messa in sicurezza del plesso scolastico di via San Giorgio e via Leopardi (che comprende scuola dell’infanzia, elementari e medie) e della caserma dei carabinieri di via San Giorgio.

Edifici comunali situati nel centro del paese, tutti e tre nello stesso quartiere a poca distanza uno dall’altro. Grazie ai soldi appena ottenuti dal Governo (stanziati con il Decreto Crescita) sarà possibile dotarli di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che consentiranno al Comune di risparmiare importanti risorse nel corso degli anni. I lavori inizieranno subito dopo l’estate.

© Riproduzione riservata