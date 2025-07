I risultati delle analisi effettuate oggi sugli ultimi campionamenti, sia dell’acqua in uscita dal potabilizzatore “La Tavernetta” di Sarroch sia nelle reti idriche dei centri abitati (Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus De Maria), hanno confermato il trend positivo del rientro di tutti i valori. Abbanoa sta provvedendo a darne comunicazione al “Sian”, Servizio Igiene e alimenti dell’Azienda sanitaria di Cagliari, per valutare un nuovo giudizio di idoneità d’uso dell’acqua distribuita all’utenza.

Abbanoa fa sapere che «i campionamenti di martedì evidenziavano già il totale ricambio dell’acqua nei centri abitati di Sarroch, Villa San Pietro e Pula con i valori di manganese ormai del tutto rientrati. Sempre martedì, i campionamenti segnalavano un lieve residuo a Pinus Village e Chia (Domus De Maria). Sono i tratti terminali dell’acquedotto dove i tempi di variazione sono più lunghi.

Erano in diminuzione su tutta la linea anche i sottoprodotti della disinfezione, i cloriti, che si erano formati dalla reazione con le impurità dell’acqua in arrivo dal Cixerri. Sono in corso le modifiche di processo al potabilizzatore per rientrare anche su questo parametro».

