Da domani sarà operativo il “Servizio Ambulanza” nella sede comunale della Guardia Medica alla Marina di San Pietro, a Castiadas. “La struttura, attualmente non utilizzata per carenza di medici – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - sarà messa a disposizione per garantire la presenza stabile e operativa di un mezzo di soccorso sul nostro territorio”.

A gestire il servizio sarà la Cooperativa Servizi 2000. “Castiadas, soprattutto nei mesi estivi – ha aggiunto Murgioni - diventa meta di migliaia di turisti e visitatori, e garantire un servizio di emergenza rapido ed efficiente è per noi una priorità assoluta. Inoltre la posizione della sede, a pochi minuti da Costa Rei, la rende strategica anche per il supporto ai Comuni vicini”.

Resta ancora in forse, invece, il servizio del 118 a Costa Rei. Il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha chiesto un’ambulanza con almeno un infermiere a bordo per garantire un servizio all’altezza. Ma le ambulanze che dovrebbero operare - al momento - sono prive sia di medico che di infermiere.

