Tutto pronto per la seconda edizione della Pula Fun Run, la corsa all’insegna della solidarietà organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Vivi Pula. Seicento i partecipanti che alle 19,30 si daranno appuntamento ai nastri di partenza in piazza Tina Anselmi, per correre insieme e sostenere le associazioni “Il Paese dei Cuori”, a supporto dei bambini con cardiopatie congenite, e Onlus A18, a sostegno delle persone con spettro autistico, in particolare i ragazzi over 18. Al termine della corsa, spazio a un flash mob e al concerto in piazza Del Popolo della band “Il clan dei mercanti e servi”. Testimonial della manifestazione, Massimiliano Medda e la fortissima runner Sara Paschina. “Elisabetta Loi, vicesindaca e assessora allo Sport, spiega come appuntamenti simili aiutino anche la stagione turistica: “Visto il grande successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di replicare. Lo sport è al centro della nostra programmazione estiva, un modo per proporre un turismo alternativo ai nostri cittadini e ai visitatori ma anche per sostenere i nostri atleti”. D’accordo Salvatore Di Caro, consigliere di maggioranza: “Lo sport che unisce per una giusta causa: questo è la Pula Fun Run. Questa non è solo una corsa, ma un momento di condivisione, solidarietà e partecipazione. Attraverso lo sport, la nostra comunità si ritrova, si sostiene e corre insieme per promuovere valori importanti e sostenere cause che contano. Un evento che dimostra come il movimento possa davvero fare la differenza”.

