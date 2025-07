In corso a Maracalagonis la festa in onore del patrono Santo Stefano: dopo i Vespri e lo scambio delle bandiere fra i Comitati. Oggi alle 19 è prevista la Messa solenne celebrata dal parroco, don Nicolò Praxolu, animata dal coro parrocchiale. A seguire la tradizionale processione per le vie del paese con l’urna e le reliquie del Santo, accompagnate dai Comitati delle sagre cittadine, dall’Orchestra popolare sarda e dalle associazioni Nostra Sennor’e Itri, Pro Loco, Sant’Antonio e Sa Cedra.

Sabato 5 luglio: alle 10 nuova processione, accompagnata dalla banda musicale di Maracalagonis, seguita alle 11 dalla Messa solenne. Sabato e domenica sera in Piazza le manifestazioni civili con spettacoli musicali.

