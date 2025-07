La sospensione dell'uso civico, su terreni di Piscina Rei è stata chiesta dal Comune di Muravera all’Assessorato regionale dell’Agricoltura. L'obiettivo è quello di ottenere l’autorizzazione a destinare quei terreni a parcheggio durante la stagione turistica. Si tratta di un'area di tre ettari, in posizione arretrata rispetto alla spiaggia e nel perimetro del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche approvato dal Consiglio comunale e validato dalla Regione con decreto del 10 aprile scorso.

«L’iniziativa- si legge in una nota del Comune- nasce dalla necessità di tutelare un tratto di costa a forte pressione turistica, dove la carenza di stalli regolamentati spinge i veicoli a sostare in modo indiscriminato a ridosso dell’area SIC (Sito di Interesse Comunitario), sottoposta a specifiche restrizioni ambientali. Il progetto, arrivato in Consiglio comunale, è stato illustrato in aula dal vicesindaco Cristiana Sogliano, e prevede la realizzazione di un’area di sosta temporanea, attiva dal 1° giugno al 30 settembre per un periodo complessivo di dieci anni. Le opere necessarie saranno limitate: sistemazione del fondo in terra battuta, recinzione dell’area, installazione di sbarre di accesso e uscita. La capienza prevista è di circa 400 posti auto. Le aree individuate ricadono nella categoria “valorizzazione ambientale e culturale” prevista dal Piano di valorizzazione e sono comprese nella fascia costiera soggetta a vincolo paesaggistico. L’utilizzo per parcheggi a pagamento rientra tra le destinazioni consentite, purché temporanee e compatibili con la tutela ambientale. L’indennità stimata per la sospensione degli usi civici ammonta a 61.858 euro l’anno, calcolata in base ai criteri stabiliti dal provvedimento assessoriale regionale».

