È stata attivata a Castiadas, per la prima volta la sede operativa stagionale dei vigili del fuoco, nell’ambito della Campagna estiva antincendio.

Una presenza importante a difesa del territorio, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, l’Unione dei Comuni del Sarrabus e il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari.

Il presidio è ospitato nei locali e del cortile interno della sede dell’Unione dei Comuni (ex Officine, a Castiadas Centro). Un punto centrale nel territorio che garantisce in caso di emergenza e per qualsiasi chiamata un intervento immediato.

La sede ospita una squadra di 5 unità operative dei Vigili del Fuoco, che garantiranno un servizio continuativo e di pronto intervento durante il giorno, per tutta la durata del periodo di massima allerta incendi.

«Questa presenza- ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni- rappresenta un importante presidio di sicurezza ambientale e territoriale, strategico per la protezione delle aree più esposte come Costa Rei, Castiadas e Villasimius, particolarmente frequentate in estate. La vicinanza alla SS125 assicura inoltre tempestività negli spostamenti e nelle operazioni di soccorso. Tutte le spese di gestione e funzionamento saranno interamente sostenute dal Comune di Castiadas, come stabilito dalla deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Sarrabus del 24 giugno 2025. Dico grazie all’Unione dei Comuni e al Corpo dei Vigili del fuoco per aver reso possibile- ha aggiunto il sindaco Murgioni- questo importante risultato al servizio della sicurezza dei cittadini, del territorio e dei nostri visitatori».













