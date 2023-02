Per una didattica inclusiva e stimolante non servono particolari mezzi. Bastano semplici mattoncini Lego con cui dare vita alle più disparate creazioni che vanno da case di vario tipo a oggetti di uso comune così come alla riproduzione di personaggi noti quali Sherlock Holmes, Van Gogh e Frida Kahlo. Questo è ciò che sta alla base dell’Officina delle Passioni, un laboratorio con i Lego e modellismo nel cuore del Centro Commerciale i Mulini a Su Planu ideato dal medico e psicologo Luigi Cadeddu, presidente della Associazione Culturale Helpful and Sustainable Future in collaborazione con il Gruppo di Studi Modellistici e un team motivato di animatori.

Un «laboratorio del fare», come lo definisce lo stesso Cadeddu, inaugurato il 15 dicembre scorso e attualmente in fase finale di allestimento. «Sarà pronto per la settimana prossima – spiega Cadeddu – e sarà aperto a tutti dal giovedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 mentre la domenica dalle 9 alle 14.30. Chi preferisce, può prenotarsi scrivendo all’indirizzo hsfitalia@gmail.com».

Un laboratorio che della cooperazione, del dialogo e del rispetto reciproco fa linee guida da mettere in pratica. «Questa è un’iniziativa che mostra ai bambini che ciò che si immagina può diventare concretezza», aggiunge una delle animatrici Sonia Pampaloni. «Creare qualcosa di nuovo incentiva l’autostima del fare che è decisamente migliore rispetto all’autostima del sapere fine a se stesso».

Tra le tante iniziative in programma spicca “La città delle pari opportunità”. «Ai bambini verrà dato un indirizzo da seguire che avrà il fine di stimolare la loro fantasia affinché creino luoghi e strutture accessibili a tutti. Le loro creazioni possono essere suggerimenti importanti di cui fare tesoro». Suggerimenti che testimoniano la curiosità dei più piccoli e il loro desiderio di creare ponti dove ci sono barriere. «L’Officina delle Passioni è un luogo – concludono – dove non c’è competizione e dove non conta primeggiare. Ciò che è importante è la capacità di relazionarsi gli uni con gli altri, aiutandosi a vicenda».

