Intervento di consolidamento e sicurezza nel cimitero comunale di Ozieri, opere che richiedono approfondite indagini geologiche e geotecniche, verifiche di portanza e analisi strutturali indispensabili per individuare le soluzioni tecniche più adeguate e durature. Il primo intervento riguarda il consolidamento strutturale del muro di cemento armato in fase di ribaltamento.

Il progetto anche la messa in sicurezza degli spazi attraverso la realizzazione di tre gruppi di arcate a "contrafforti" in calcestruzzo armato aventi la funzione di contenimento dei setti verticali in movimento. La fondazione di ogni arcata sarà costituita da una trave rovescia su micropali. Le arcate riprenderanno il disegno delle originarie con il rivestimento in lastre di trachite.

Dopo l'espletamento della gara d'appalto, con l'aggiudicazione dei lavori da parte della ditta Valenza Costruzioni Srl, si sta procedendo alla definizione delle opere preliminari necessarie all'apertura del cantiere, in particolare, è in fase di definizione la realizzazione di una pista sterrata provvisoria di accesso lungo il confine con il Deposito Stalloni di Su Padru, indispensabile per raggiungere l'area interessata e consentire l'esecuzione delle opere di consolidamento, vista la scarsa disponibilità di transito fra le varie tombe familiari. L’importo complessivo dell'intervento è di 300.000 euro. Si tratta di un'opera importante, che richiede una preparazione accurata del cantiere e una precisa organizzazione delle lavorazioni, proprio per assicurare la corretta esecuzione degli interventi previsti. Il secondo intervento riguarda una situazione particolarmente delicata, che ha interessato alcuni loculi del Cimitero Comunale e che ha richiesto approfondimenti tecnici specifici. Attraverso uno studio geologico esteso all'intera area, a cura del Geologo Domenico Pratico' per le analisi e le verifiche di portanza del terreno, nonché la progettazione curata dello Studio Tecnico dell'Ingegnere Carlo Lippi, è stato possibile sviluppare le verifiche necessarie e individuare le soluzioni strutturali più idonee. Le criticità riscontrate hanno assunto una rilevanza tale da rendere necessaria, nell'ottobre 2025, la richiesta da parte dello scrivente di chiusura e interdizione degli spazi interessati, a tutela della sicurezza. La fase progettuale ha richiesto tempo, approfondimenti e soprattutto il reperimento delle risorse economiche necessarie per poter procedere con un intervento adeguato. Oggi, con le risorse individuate e il percorso tecnico-amministrativo portato avanti, si è prossimi all'affidamento dei lavori a una ditta specializzata, per un importo complessivo di 160.000 euro.

© Riproduzione riservata