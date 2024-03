Cantieri e disagi infiniti sulla Statale 131, in particolare all’altezza di Nuraminis, dove sono in corso i lavori per realizzare il nuovo tratto fino a Serrenti.

Dopo le proteste dei sindaci l’Anas ha sistemato la segnaletica, ma i problemi restano. Nei giorni scorsi il sindaco Stefano Anni ha segnalato la carenza di cartelli nello svincolo per la complanare in direzione Sassari. «Nel centro abitato stavano passando mezzi pesanti e autoarticolati – ha detto il primo cittadino – ci sono stati grossi problemi per la viabilità e per la sicurezza. Ci sono state modifiche importanti alla segnaletica. Mi hanno assicurato che martedì la situazione dovrebbe migliorare».

Nel frattempo continuano i disagi e anche le proteste. «Non c’è alcuna indicazione per Serramanna», dice il sindaco Gabriele Littera.

Francesco Pintore

