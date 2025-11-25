A partire da domani sulla strada statale 131 Carlo Felice, tra Monastir e Nuraminis, saranno avviati gli interventi di completamento per la realizzazione dell’asfalto drenante che riguarderanno tre chilometri della carreggiata in direzione Cagliari, tra il km 23 e il km 27 circa.

I lavori prevedono la deviazione del flusso del traffico sulla carreggiata opposta, allestita a doppio senso, dove i lavori di nuova pavimentazione sono stati già realizzati. Saranno eseguiti – rende noto l’Anas, «in due turni di lavoro, compreso il sabato, per minimizzare l’impatto sulla circolazione».

Le lavorazioni «saranno concluse, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, entro il 3 dicembre. Sempre nella prima parte del mese di dicembre, tra Villagreca e Serrenti (tra il km 31 e il 32,500), sarà aperto al traffico un nuovo tratto di 1,5 km nella direzione Sassari. I lavori riguardano la fase finale di ammodernamento del tracciato che interessa un tratto di 10 chilometri per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro. L’apertura al traffico è ipotizzabile entro la primavera del 2026».

