Rifiuti edili scaricati e poi bruciati a Flumini, nella località Scoa Moentis, dove è stata scoperta una discarica abusiva e individuati i responsabili.

Decisive le immagini di videosorveglianza: la Polizia locale, partita dalle segnalazioni dei vigili del fuoco per due roghi a partire dal 15 agosto, ha ricostruito - grazie alle registrazioni delle telecamere - i movimenti del mezzo usato per trasportare e abbandonare il materiale.

Sul posto calcinacci, plastiche, vernici, isolanti e componenti elettriche, anche rifiuti pericolosi, dati alle fiamme con rischio per salute e ambiente.

Le aree utilizzate per l’abbandono dei rifiuti sono state sequestrate dalla Polizia Locale. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Sottoposto a sequestro anche il veicolo utilizzato per il trasporto e l’abbandono dei materiali, un camion. Dopo le indagini, scatterà la bonifica con ditte specializzate per caratterizzare i rifiuti e decontaminare il suolo.

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