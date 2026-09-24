Nell’ambito del programma di efficientamento delle reti idriche di Assemini, per la giornata di lunedì 28 settembre 2026 le squadre di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di manutenzione della rete idrica nell'incrocio tra via Cagliari e via Trieste.

Grazie alla distrettualizzazione di tutta la rete idrica comunale, effettuata da Abbanoa negli ultimi anni, per eseguire i lavori con le condotte vuote non sarà necessario sospendere l’erogazione in tutto il centro, ma esclusivamente nel distretto che racchiude via Gramsci, vicolo Gramsci, Corso Africa, Corso America: per tutta la durata dei lavori, che inizieranno alle 8,30 e saranno completati secondo previsioni intorno alle 16,30, si verificheranno solo in queste strade cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni di manutenzione.

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