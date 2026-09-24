È stata una celebrazione carica di emozione quella che si è svolta nella chiesa parrocchiale di Santa Vittoria Vergine e Martire a Seuni, frazione di Selegas, dove don Enrico Muscas ha celebrato la sua prima Santa Messa solenne nella parrocchia d’origine. Per i fedeli di Seuni e Selegas è stato un momento particolarmente significativo, arrivato pochi giorni dopo l’ordinazione presbiterale del giovane sacerdote, avvenuta nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia di Cagliari. In quell'occasione don Enrico Muscas ha ricevuto il sacramento dell’Ordine dalle mani dell’Arcivescovo Metropolita di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, insieme a don Leonardo Piras.

Alla celebrazione di ordinazione avevano partecipato familiari, amici, sacerdoti, seminaristi e numerosi fedeli provenienti dalle comunità che hanno accompagnato il cammino dei due giovani sacerdoti. Una presenza particolarmente significativa anche per Seuni e Selegas, rappresentate da numerosi fedeli e dal sindaco Alessio Piras. Attorno al giovane sacerdote si sono raccolti i fedeli, le persone che lo hanno accompagnato negli anni e quanti hanno voluto condividere con lui l'inizio di questa nuova fase della sua vita. Un ritorno alle origini che ha unito la dimensione religiosa a quella profondamente comunitaria, in una giornata di festa per tutta Seuni. Da sacerdote, don Enrico è ora chiamato a una nuova esperienza pastorale. È stato infatti destinato alla parrocchia di San Nicola di Bari a Muravera, dove svolgerà il servizio di vice parroco al fianco di padre Ignazio Pili.

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