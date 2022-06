Fa discutere il riordino degli spazi esterni nel cimitero comunale in via Marconi a Quartu Sant'Elena.

Il trasferimento di gran parte dei box dei fiorai, tutti davanti all’ingresso chiuso della parte nuova del camposanto, crea problemi di affollamento. Non ci sono infatti spazi sufficienti per i parenti dei defunti che devono acquistare i fiori e nelle giornate per le celebrazioni dei morti o di Natale si verrà a creare inevitabilmente il caos e la ressa, non proprio indicati poi in periodo Covid.

Per questo già si susseguono le proteste da parte dei frequentatori che non sanno dove mettersi, ma anche dei fiorai che esprimono perplessità.

Altro problema è la questione dello sterrato adibito a parcheggio. D’inverno ogni volta che piove si trasforma in un pantano di fango e pozzanghere e salire e scendere dalle auto sarà un’impresa se non verrà sistemato.

I problemi persistono anche all’interno dove sembra proprio che gli utenti non ne vogliano sapere di rispettare la raccolta differenziata.

Nei bidoni per la carta e il cartone continuano infatti ad essere gettati fiori recisi e in quelli per i fiori recisi si trovano carta e plastica. Succede sia nei contenitori sistemati sopra le rampe sia in quelli che si trovano ai piani inferiori. Una situazione per cui negli anni non si è mai riusciti a trovare una soluzione e che aveva portatato addirittura ad eliminare i bidoni dalle rampe con il risultato però che la spazzatura veniva gettata a terra o nei lavandini.

