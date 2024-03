Anfetamine vendute durante il carnevale Sarrabese a Villaputzu. Un ventenne è finito così in manette: è stato bloccato dai carabinieri della stazione mentre cedeva delle pasticche a un giovane di Quartu. Il tutto durante la distribuzione di zeppole alle tante "maschere" presenti nella manifestazione organizzata ieri.

I militari erano presenti proprio per controllare che tutto filasse liscio. Hanno notato i movimenti sospetti del giovane e quando ha scambiato qualcosa con un diciottenne, i carabinieri lo hanno fermato. Aveva appena ceduto due pasticche. Non solo: aveva con sé un'altra quindicina di pastiglie di mdma, mentre altre 25 dosi erano nella sua abitazione con alcuni grammi di marijuana e il necessario per confezionare le singole dosi.

Il giovane oggi verrà processato per direttissima. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore.

