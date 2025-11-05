I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno arrestato un 18enne disoccupato del luogo, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto ai militari che nel tempo avevano raccolto diverse segnalazioni, lo hanno visto aggirarsi a piedi in via Trieste intorno alle 3 del mattino.

Controllato, è stato trovato in possesso di parte di un panetto di hashish del peso di 32 grammi e una bustina bianca contenente 13 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 6,4 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 6,3 grammi di marijuana, tre dosi di hashish e vario materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata