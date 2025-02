Blitz anti-droga della Polizia e della Guardia di Finanza a Selargius, terminato con l'arresto di tre persone: una donna di 50 anni, incensurata, e di due uomini.

Durante l’intervento, la donna ha tentato inizialmente di intrattenere i poliziotti per consentire la fuga di altre due persone che in quel momento si trovavano all’interno della sua proprietà.

Ma gli agenti non hanno perso di vista i due fuggitivi: uno di questi, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di cocaina occultati, insieme ad un bilancino di precisione, all’interno di un beauty case; l’altro è stato rintracciato in un terreno adiacente, tra masserizie abbandonate e vegetazione incolta.

Anche addosso alla donna sono stati poi trovati circa 8 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e dentro una cassaforte è stata rinvenuta la somma di 3.750 euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività criminosa.

Al termine delle incombenze tutti e tre sono stati tratti in arresto: il G.I.P. ha convalidato gli stessi arresti applicando la misura della detenzione domiciliare per tutti.

