Una 37enne di Villasalto, disoccupata e nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri per truffa aggravata.

La donna, fingendo di aiutare un 64enne del luogo nell’effettuare un’operazione di estratto conto a un bancomat di Cagliari, ha scambiato la propria carta Postepay "reddito di cittadinanza" con quella dell’uomo. Quindi, nello stesso giorno, l’ha utilizzata per due distinte operazioni di addebito, in un esercizio commerciale, per un importo complessivo di 1700 euro.

Al termine la restituzione all’ignaro proprietario, che si è poi ritrovato gli addebiti e si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia.

