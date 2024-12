Ritorna a San Vito “Sonus e Cumbidus”, rassegna di musica, sapori e buon bere, dedicata al piacere di incontrarsi in piazza, in occasione delle festività natalizie.

Una proposta del Comune che intende riunire grandi e piccini attorno a caldarroste, birre artigianali e buona musica sarda tradizionale, per accogliere in compagnia l’arrivo dell’ultimo giorno dell’anno.

Questa seconda edizione, grazie alla collaborazione con la rinomata rassegna “Sete da Luppoli”, vedrà protagoniste le caldarroste cotte al momento, da degustare in compagnia della fisarmonica di Roberto Secci e le launeddas di Roberto Anedda.

Un invito al ritrovarsi per chiudere l’anno con leggerezza, e di buon auspicio per un 2025 sempre più ricco di momenti festosi e coinvolgenti, come da lunga e capace tradizione sanvitese. Birre Artigianali provenienti dai vari areali isolani L’appuntamento è fissato per sabato 28 dicembre dalle 17.30 alle 20,30, nel piazzale antistante le Scuole Elementari.

