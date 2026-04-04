Grandine e gelo. Una coda d'inverno che per due giorni, il 26 e 27 marzo scorsi, ha devastato le campagne del Sud Sardegna, in particolare nel Parteolla con danni ingenti ai vigneti e frutteti. Decine le segnalazioni da parte delle aziende agricole arrivate agli uffici comunali e alle organizzazioni di categoria. Dopo i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, il Comune di Soleminis ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

Spetterà poi agli uffici territoriali di Argea avviare le procedure amministrative per il riconoscimento degli eventi calamitosi da parte di Regione e del Ministero delle Politiche Agricole.

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