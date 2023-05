Un 31enne di Soleminis, operaio, è stato denunciato per guida senza patente dai carabinieri di Dolianova.

Il giovane è stato fermato in paese alla guida di un furgone Doblò di proprietà di una ditta del luogo.

È risultato essere sprovvisto della patente di guida, revocata il 20 gennaio 2020.

I successivi accertamenti hanno permesso di constatare come il giovane non fosse nuovo a tale violazione, già avvenuta nell'arco dei due anni precedenti, era stato sanzionato infatti per lo stesso motivo il 10 novembre 2021 dai Carabinieri della Stazione di Pirri.

