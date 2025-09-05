Forse non è mai accaduto o perlomeno nessuno ricorda un evento del genere nella spiaggia di Solanas. Stanotte c’è stata la schiusa di un uovo con la caretta caretta che invece di avvicinarsi al mare, si è diretta verso una casa vicina ed è stata subito recuperata da un vacanziere.

Sul posto la Forestale e una biologa che hanno individuato il nido che dovrebbe custodire le altre uova. L’area è stata recintata.

Quasi un piccolo miracolo della natura, ora che la stagione turistica va verso l’autunno garantendo una vacanza più silenziosa in un mare e una spiaggiaa straordinari. «Io – dice Vittorio Serra (dentista di Sinnai, maestro del surf, che negli anni Ottanta fece il periplo delle coste sarde col surf, sponsorizzato dall'Unione Sarda) – a Solanas ci vivo praticamente da quando sono nato: non ho mai sentito parlare di nidi di caretta caretta. Anche se ovviamente è possibile che altre caretta caretta siano nate, prendendo la via del mare. Ora godiamoci questo spettacolo. Davvero una meraviglia».

© Riproduzione riservata