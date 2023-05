Si avvicina l'estate e c'è chi si libera di vecchi materassi e di altri rifiuti buttandoli per strada, anche nel centro abitato: succede sul litorale dove diversi cittadini hanno segnalato il problema con l'invio di foto, sollecitando nel contempo l'immediato intervento per evitare che queste discariche abusive continuino a proliferare. A Solanas (località turistica del Comune di Sinnai), residenti hanno indicato l'abbandono di materiali ingombranti che potrebbero essere ritirati contattando la società che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti. Un servizio non esteso invece alla raccolta Raee (elettrodomestici, computer in genere), visto che a Solanas e a Sinnai si attende ancora la realizzazione degli ecocentri da tempo programmati.

Un problema rimbalzato ieri anche in Consiglio comunale a Sinnai con l'intervento del consigliere di minoranza Aldo Lobina che ha sollecitato nuovamente l'acquisto dell'ecocentro di Bucca Arrubiu da "Campidano ambiente", chiuso da oltre un anno. Lobina ha nuovamente chiesto l'ordinanza per l'utilizzo temporaneo della stessa discarica in attesa della realizzazione del nuovo ecocentro da parte della Cosir. Una soluzione quest'ultima non fattibile secondo le spiegazioni fornite dal sindaco Tarcisio Anedda nella sua replica. Di certo una soluzione è auspicata da tutti a tutela del territorio.

Segnalazioni arrivano anche da Torre delle Stelle dove non mancherebbe chi nei giorni di chiusura dell'ecocentro del villaggio turistico si libera dei rifiuti abbandonandoli fuori dalla recinzione. Un fenomeno che si registra nelle strade di maggior traffico dove c'è chi si libera delle buste dei rifiuti magari al ritorno da un giorno di vacanza al mare.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata