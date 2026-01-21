Il Rio Solanas si è ingrossato riversando in mare una enorme quantità d'acqua. Un fenomeno naturale di straordinaria bellezza, all'altezza di "Cratzeranu", all'inizio della spiaggia.

Vittorio Serra, 68 anni, medico dentista di Sinnai, vive da oltre 60 anni la magia del fiume e di questo mare. «Finalmente - ha spiegato - con queste piogge il rio è riuscito ad arrivare al mare portando insieme all'acqua proveniente dalla vallata anche il prezioso apporto di "trocco", cioè granito in disfacimento proveniente dalle montagne, che sono alla base del riformarsi delle preziose dune e dell'arenile di cui la spiaggia di Solanas può essere orgogliosa per la qualità». «La foce offre oggi uno spettacolo assolutamente straordinario – prosegue Serra – . È il miracolo della natura che si ripete. Tutto magnificamente bello».

Solanas, il fiume porta in mare acqua e granito (foto Serra)

«Oggi - ha aggiunto Serra, “re del surf” che negli anni Ottanta fece in questo modo il periplo della Sardegna – abbiamo una spiaggia ancora più bella di sempre. Un bel regalo della natura, quindi, purtroppo sempre più raro a verificarsi con l'accentuarsi dei periodi poco piovosi di questi ultimi anni. Quel fiume e questo mare, oggi, stanno vivendo davvero una bella giornata».

