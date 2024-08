Chiarimenti sulla chiusura della farmacia e della Guardia medica a Solanas sono stati chiesti in Consiglio comunale a Sinnai dall'esponente di minoranza "Sinnai libera", Aldo Lobina che ha parlato dell'importanza delle due strutture in una località turistica come questa.

Lobina ha chiesto delucidazioni in merito con la risposta data dall'assessore alla Sanità Roberto Demontis che ha illustrato la situazione dopo gli incontri avuti soprattutto alla Regione, alla ricerca di una soluzione immediata che appare al momento difficile per la mancanza di farmacisti e medici.

«Ho parlato con l'assessora alla Sanità e con i suoi collaboratori, ho cercato di trovare soluzioni varie: il problema potrà essere risolto solo con la disponibilità di un farmacista e di un medico». La farmacia è chiusa da aprile.

